Alplerde artan kurt saldırıları karşısında çaresiz kalan sürü sahiplerinin yıllardır çözemediği soruna karşı geliştirilen sıra dışı bir proje, zorlu geçen 3 yıllık Ar-Ge sürecinin ardından sahaya indi. Avusturyalı bir mucidin geliştirdiği özel zırh sistemi, savunmasız hayvanların yırtıcılara karşı korunmasında ezber bozan bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

KOYUNLARA METAL ZIRH GİYDİRİP DENEDİ

Avusturya'nın Fillach kentinde yaşayan Rudolf Schaubach, hem ülkesinde hem de Almanya sınırında sürüleri tehdit eden kurt tehlikesine karşı hafif, esnek ve sivri uçlarla güçlendirilmiş bir koruyucu ağ geliştirdi. Hayvanın doğal yaşamını kısıtlamadan otlamasını ve hareket etmesini sağlayan bu özel donanım, 3 yıl süren tasarım ve malzeme testlerinin ardından ilk kez bir koyun üzerinde başarıyla denendi.

3 YILIN SONUNDA İMKANSIZI BAŞARDI

Projenin en kritik ve neredeyse "imkansız" görülen aşaması, bir çiftlik hayvanının üzerine giydirilen metal ve plastik karışımı zırhı reddetmeden günlük yaşamına devam edebilmesiydi. Yapılan saha testlerinde zırh giydirilen hayvanın hiçbir stres belirtisi göstermeden günlerce beslendiği, sürüyle birlikte rahatça hareket ettiği ve koruyucu katmanı sorunsuzca taşıdığı gözlemlendi. Geliştiricisine göre kurt saldırısı anında yırtıcıya acı vererek ısırmayı engellemeyi hedefleyen bu savunma mekanizması, geleneksel çobanlık yöntemlerinin dışına çıkarak hayvanların kendi kendini koruyabileceği yeni bir dönemin kapısını araladı.

TARTIŞMALARIN ODAĞINDA YENİ TESTLER

Tasarım saha şartlarında fiziksel uyum testini geçmeyi başarsa da bölgedeki bazı geleneksel yetiştiriciler sistemin geniş sürülerdeki uygulanabilirliğini sorguluyor. Bin koyunluk bir sürüsü bulunan üretici René Krüger ile Aşağı Saksonya Tarım Geliştirme Birliği temsilcileri, kurtların açıkta kalan bacak veya kafa bölgelerine yönelebileceğini ve maliyetin yüksek olabileceğini savundu.