Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta’nın üçüncü çeyrek bilançosunda hukuk giderleri belirleyici oldu. Yapay zeka yatırımlarını hızlandıran şirketin geliri beklentileri aşarken, temmuz-eylül döneminde açıkladığı 9,86 milyar dolarlık kâr yatırımcı beklentisinin yaklaşık yüzde 50 altında kaldı.

ABD eyaletlerinin neredeyse tamamıyla varılan 18 milyar dolarlık uzlaşma ve mahkeme cezaları bilançoya yansıdı. Meta, kârdaki düşüşün uzlaşmayla bağlantılı 9,9 milyar dolarlık yasal giderden kaynaklandığını açıkladı.

NEW MEXICO’DA 25 MİLYAR DOLARLIK KARAR

Finansal sonuçların açıklanmasından saatler önce şirket aleyhine New Mexico’da da bir karar çıktı. Cambridge Analytica skandalıyla bağlantılı dosyada jürinin Meta’yı kullanıcıları yanıltmaktan suçlu bulmasının ardından hakim, şirketin eyalete 25 milyar dolar ödemesine hükmetti.

AFP’nin haberine göre Meta Mali İşler Direktörü Susan Li, analistlerle yapılan toplantıda, faaliyetleri ve finansal sonuçları etkileyebilecek hukuki süreçleri izlemeyi sürdürdüklerini belirtti. Li, ABD’de önümüzdeki aylarda gençlerin korunmasına ilişkin planlanan çok sayıda davanın da görüleceğini söyledi.

Yasal cezalara ve kârın beklentilerin altında kalmasına rağmen Meta hisseleri yüzde 7’ye varan oranlarda değer kazandı.

HARCAMA TAHMİNİ 145 MİLYAR DOLARA ÇIKARILDI

Yapay zeka modellerinin yüksek işlem gücü ihtiyacı, dünya genelinde yeni veri merkezleri kurma yarışını büyütüyor. Meta’nın mülk ve ekipman alımlarını kapsayan sermaye harcamaları, eylül çeyreğinde 35 milyar dolar oldu. Bu tutar, 41 milyar dolarlık beklentinin altında kaldı.

Yatırımcı belgesine göre şirketin yıl genelindeki harcamaları 85 milyar doları aştı. Meta, temmuz ayında 2026 toplam harcama tahminini 130 milyar dolardan 145 milyar dolara yükseltmişti. Bu tahmin, şirketin 2025 harcamalarının neredeyse iki katına karşılık geliyor.

AKILLI GÖZLÜK VE YAPAY ZEKA CİHAZI

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, akıllı gözlükler gibi donanımlar geliştiren Reality Labs biriminin mali dengesinin bundan sonra toparlanmasını ve kârlılığa yönelmesini beklediklerini söyledi.

Şirket, gizlilik tartışmaları ile kadınların ve kız çocuklarının rızaları dışında kayda alınmasına ilişkin endişelerin sürdüğü eylül ayında, yalnızca ses odaklı ve kamerasız bir akıllı gözlük modeli tanıttı. Fotoğraf, video, müzik, arama ve çeviri özelliklerine sahip akıllı gözlüklerde ise “Muse” adlı yapay zeka modelinin merkezi rol oynayacağı belirtildi.

Yıllık Meta Connect konferansında duyurulan, sanal bebek benzeri “Muse Charm” cihazı da kullanıcıların yapay zeka asistanıyla akıllı telefondan bağımsız etkileşim kurmasını sağlıyor. Zuckerberg, fikirden cepte taşınabilecek bir donanıma dönüşmesi bir yıldan kısa süren cihazın dağıtımına yakında başlayacaklarını söyledi. Muse modelinin ABD ve Kanada’da 10 milyon kullanıcıya ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

OY HAKKI OLMAYAN YENİ HİSSE SINIFI

Meta, yapay zeka yol haritasını finanse etmek için oy hakkı taşımayan yeni bir hisse sınıfı ihraç edeceğini de duyurdu.

Şirketin borsa bildiriminde, kasım ayında Kaliforniya’da oylanabilecek milyarderler vergisi Proposition 40 nedeniyle Zuckerberg’in hisse satmak zorunda kalması halinde oy gücünün yaklaşık yüzde 53 veya altına inebileceği endişesine yer verildi.

Plana göre mevcut hissedarlara, sahip oldukları her hisse karşılığında bir adet yeni C Sınıfı pay verilecek. Böylece Zuckerberg, yeni vergileri karşılamak için bu hisseleri satabilecek ve oy gücünü koruyabilecek.