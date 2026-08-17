Meta'nın çocukların ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle karşılaştığı "en büyük davalardan biri" yarın California'da görülecek.

Davayı açan 29 eyaletten California, Colorado, Kentucky ve New Jersey, duruşmada davacı taraf olarak yer alacak. Diğer 25 eyaletin davaları ise daha ileri bir tarihte ele alınacak.

Hukuk Profesörü James Grimmelmann, ABC News'a yaptığı açıklamada, mahkemenin para cezası konusunda geniş takdir yetkisine sahip olsa da, 1,4 trilyon dolarlık bir cezanın Meta'yı iflasa sürükleyeceğini ve firmanın eyalet mülkiyetine dönüşmesine yol açabileceğini belirtti.

Grimmelmann, bu kadar yüksek bir miktarın ödenmesinin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu vurguladı.

SOSYAL MEDYAYA KÖKTEN DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Davacı eyalet başsavcıları, Meta'nın Facebook ve Instagram'ı işletme şeklini değiştirmesini talep ediyor.

Bu değişiklikler arasında genç kullanıcılar için ebeveyn onayı alma zorunluluğu, "dopamin manipülasyonu içeren algoritmaların" değiştirilmesi, fotoğrafta görünüşü değiştiren filtrelerin kaldırılması ve videoların otomatik oynatılmaması yer alıyor.

Ayrıca birden fazla hesap oluşturulmasının engellenmesi ve Instagram hikayelerinin belirli bir süre sonra kaybolması uygulamasının sonlandırılması da isteniyor.

Dava dosyasında, Meta'nın 13 yaş altı çocukların verilerini velilerinin bilgisi olmadan topladığı ve federal hukuku ihlal ettiği iddia ediliyor.

Şirketin, gelişmiş teknolojilerle gençlerin dikkatini çektiği ve "kandırdığı" belirtilerek, bu durumun Meta'nın maddi gelirini artırmak için kullanıldığı öne sürülüyor.

BU DAVA META'YI İFLASA SÜRÜKLEYEBİLİR

Meta, davayı kaybetmesi halinde "büyük sonuçlarla" karşılaşabileceği konusunda ABD basınında yorumlara yer veriliyor.

Şirket, daha önce gençlere zarar verdiği gerekçesiyle açılan iki davayı kaybederek 2,4 milyar dolarlık masraf nedeniyle kar kaybı yaşamıştı.

Meta, California Kuzey Bölge Mahkemesine yaptığı 6 Temmuz tarihli başvuruda, tüketici haklarının korunmasına yönelik yaptırımların tarihinde bu büyüklükte birinin eşi benzeri görülmemiş olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Meta iddiaları reddederek delillerin firmanın gençleri desteklediğini ortaya koyacağını savunuyor.

Şirket, çocukların güvenliği endişeleriyle gündemde kalmaya devam ederken, Instagram'ın Eylül 2024'te "Genç Hesapları" uygulamasını ve Nisan 2025'te 16 yaş altı kullanıcılar için canlı yayın kısıtlamaları gibi güvenlik tedbirlerini devreye aldığı hatırlatılıyor.