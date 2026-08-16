Meta, ABD'deki dört eyaletin açtığı tarihi davada yaklaşık 193 milyar dolarlık tazminat talebiyle karşı karşıya. California, Colorado, Kentucky ve New Jersey'in katılımıyla kurulan koalisyon, Facebook ve Instagram'ın çocukları platforma bağımlı kılacak şekilde tasarlandığını öne sürüyor.

"1,4 TRİLYON DOLARLIK CEZA ŞOK ETKİSİ İÇİN HESAPLANDI"

Eyalet avukatları, Meta'nın daha önce mahkemeye sunduğu belgelerde olası cezanın 1,4 trilyon dolara kadar çıkabileceği iddiasını, şok etkisi yaratmak amacıyla hesaplandığı gerekçesiyle reddetti. Eyaletler, Meta'nın çocukların çevrimiçi gizliliği ve güvenliği konusunda federal ve yerel yasaları ihlal ettiğini savunuyor.

Oakland'da 18 Ağustos'ta başlayacak ve altı hafta sürmesi beklenen süreç, teknoloji sektörünün en kritik hukuk mücadelelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Davanın gidişatı, sosyal medya platformlarının çocuklara yönelik tasarım politikaları için önemli bir emsal oluşturabilir.

Koalisyonun temel argümanı, platformların çocukların güvenliğini ve gizliliğini korumak için gerekli yasal standartları sağlamadığı yönünde. Bu iddiaların ispatlanması halinde Meta, şirket tarihinde en ağır mali yaptırımlardan birini göze almak zorunda kalacak.