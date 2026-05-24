Antalya'da düzenlenen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisinden oluşan klasik yay karışık takımı şampiyonluğa ulaştı. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 41 ülkeden 307 okçu mücadele ediyor. Turnuvanın son gününde karışık takımlar altın madalya maçında Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi, Fransız rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Karışık takımlarda üçüncülüğü ise Almanya'yı yenen İspanya elde etti.

