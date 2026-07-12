Milli okçu Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalya'dan Mauro Nespoli ile karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Milli okçu Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalya'dan Mauro Nespoli ile karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.
Ayrıntılar geliyor...
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.