Milli okçu Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalya'dan Mauro Nespoli ile karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden milli sporcu altın madalyanın sahibi oldu.

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