2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak Türkiye'ye bir ilki yaşatan ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda da bayrağımızı taşıyan isim olan milli sporcu Mete Gazoz, özel hayatı ile gündeme geldi.
Türkiye'ye okçuluktaki ilk olimpiyat altınını kazandıran başarılı sporcu, sosyal medyada aşkını paylaştı.
25 yaşındaki milli okçu, spordaki başarıları ve günlük hayatındaki duruşundan ötürü takdir toplarken sosyal medyadan yaptığı romantik bir paylaşımla ilgi odağı oldu.
Sevgilisiyle birlikte çekildiği bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşan Mete Gazoz'un gönderisine yorum yağdı. Kısa süre içinde takipçilerinin beğenisini toplayan milli sporcu, mutluğuyla hayranlarının da içini ısıttı.