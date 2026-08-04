Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla onaylanan kararlar, 30 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek. YAŞ kararları kapsamında 61 general ve amiral, kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi. MAÇ SONRASI MERKEZE ÇEKİLMİŞTİ Kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edilen isimler arasında Tümgeneral Mete Kuş da yer aldı. Mete Kuş, Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı olarak görev yaptığı dönemde, 21 Nisan'da Konya'da oynanan Konyaspor-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı esnasında stadyum üzerinde F-16 ve Skorsky helikopter uçurulmasıyla gündeme gelmişti. Kuş bu olayın ardından görevinden alınarak Ankara'ya çekilmişti.

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