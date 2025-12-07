Avrupalı meteorologlar, zayıflayan kutup girdabı nedeniyle kıtanın bu kış olağanüstü soğuk hava dalgalarıyla karşılaşabileceği konusunda uyarıyor. Euronews'in aktardığına göre uzmanlar arasında görüş ayrılıkları bulunsa da Arktik soğuklarının özellikle Noel sonrası Avrupa'yı vurma ihtimali yüksek görünüyor.

Tahminlere göre bu yılki kutup girdabı, normal kışlara kıyasla çok daha zayıf bir yapıda. Aynı atmosferik koşullar, 1978–1979 yıllarında Avrupa'da "asrın kışı" olarak kayıtlara geçen tarihi fırtınaları tetiklemişti.

YILBAŞI ILIK GEÇECEK SONRASI BELİRSİZ

Meteorolojik modeller, Noel döneminde görece yumuşak bir hava öngörüyor. Ancak:

- Avrupa Meteoroloji Merkezi, yılbaşı sonrasında soğukların bastırmasını bekliyor.

- ABD NOAA ise Aralık ayının genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ancak bunun kısa vadeli ılıman hava nedeniyle oluştuğunu, ilerleyen haftalarda sert soğukların mümkün olduğunu belirtiyor.

YOLLARI UZUN SÜRE BUZ KAPLAYABİLİR

Ocak ayı için çoğu model değişken ve ılıman bir tablo çizse de EFFIS sistemine göre Avrupa'nın bazı bölgelerinde daha düşük sıcaklıklar ve daha az yağış ihtimali ağır basıyor.

Bu durum, özellikle Orta Avrupa'da gündüz sakin, ancak geceleri şiddetli don ve yoğun sis anlamına geliyor. Uzmanlara göre bu koşullar yolları uzun süre buzla kaplayabilir.

KIŞ ORTASINDA YENİ RİSK

Meteorologlar ayrıca, kış ortasında yaşanabilecek ani atmosferik bozulmaların Arktik soğuğu doğrudan Avrupa'ya taşıyabileceğini söylüyor. Bu mekanizma geçmişte birçok ağır kışın başlangıcı olmuştu.

DAHA SOĞUK VE YAĞIŞLI AVRUPA

NOAA'nın açıklamalarına göre yıl, La Niña etkisi altında geçiyor ve bu durum 2026 başlarına kadar sürecek. La Niña genellikle:

- Batı Avrupa'da daha düşük sıcaklıklar,

- Daha nemli ve yağışlı hava koşulları getiriyor.

Bu, özellikle Alpler için şiddetli kar yağışı ihtimalinin artması anlamına geliyor.