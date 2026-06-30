Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, iklim değişikliğinin hızını bir kez daha gözler önüne serdi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) 2014 yılında 2050 yılı Fransası için hazırladığı sıcaklık tahminleri, beklenenden yaklaşık 25 yıl önce gerçekleşti. Ülkede bazı bölgelerde sıcaklık 44,3 dereceye kadar yükselirken, ilk verilere göre yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti.



2014 yılında Dünya Meteoroloji Örgütü, 60 iklim bilimciden Fransa'nın 2050 yılındaki hava koşullarını tahmin etmelerini istemişti. Hazırlanan senaryolarda ülke genelinde en yüksek sıcaklıkların 40 ila 43 derece arasında olacağı öngörülüyordu.

Ancak Avrupa'yı geçen hafta etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında bu tahminler çok daha erken gerçeğe dönüştü. Fransa anakarasında ölçüm yapılan 34 noktanın 19'unda, 2050 yılı için öngörülen sıcaklık değerleri şimdiden aşıldı. Bazı bölgelerde sıcaklıkların tahmin edilen seviyelerin 2 dereceden fazla üzerine çıktığı bildirildi.

''YENİ NORMALİN BİR PARÇASI''

İklim bilimci Robert Rohde, yaşanan sıcak hava dalgasının istisnai bir olay olmadığını belirterek, Fransa ve Batı Avrupa'nın önümüzdeki yıllarda benzer aşırı sıcaklıklarla daha sık karşılaşacağını söyledi. Rohde, "Bu bir tesadüf değil, sadece yeni normalin bir parçası" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'nın meteoroloji kurumu Météo-France ise iklim değişikliğinin mevcut hızla sürmesi halinde, 2100 yılına kadar sıcak hava dalgalarının kesintisiz iki aya kadar uzayabileceği uyarısında bulundu.

YAKLAŞIK 1000 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa Ulusal Halk Sağlığı Kurumu Santé Publique France'ın verilerine göre, sıcak hava dalgasının etkili olduğu Çarşamba ile Cumartesi günleri arasında ülkede 1000'den fazla ölüm meydana geldi.

Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü 65 yaş ve üzerindekiler oluştururken, ölüm oranlarında tüm yaş gruplarında artış görüldüğü bildirildi. Özellikle hastaneler, huzurevleri ve Paris'teki evlerde ölümlerde dikkat çekici yükseliş yaşandığı açıklandı.

SICAKLIK GÜNLÜK YAŞAMI DA FELÇ ETTİ

Rekor sıcaklıklar yalnızca sağlık alanını değil, günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Tren seferlerinde aksamalar yaşanırken bazı okullar kapatıldı, çalışma saatleri sınırlandırıldı ve klima satışlarında ciddi artış görüldü. Çok sayıda kişi evlerini serin tutabilmek için pencerelerini dışarıdan perdeyle kapattı ya da yansıtıcı malzemeler kullandı.

Öte yandan serinlemek amacıyla nehir ve göllere giren çok sayıda kişi de hayatını kaybetti. Fransa İçişleri Bakanlığı, 18 Haziran'dan bu yana ülke genelinde 74 kişinin boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da 21 Haziran'dan bu yana Avrupa genelinde aşırı sıcaklarla bağlantılı 1300'den fazla fazla ölüm kaydedildiğini belirterek, "Sıcaklık stresi sessiz katildir. Avrupa'daki evler, iş yerleri ve okullar bu sıcaklıklara göre inşa edilmedi" uyarısında bulundu.