Kasım ayının başlamasıyla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin yaptığı değerlendirmede, yurt genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini belirtti.

Tekin, pazartesi günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yağış görüleceği bilgisini verdi.

Salı günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağışların devam etmesi beklendiğini aktaran Tekin, çarşamba günü ise yağışların yurt genelinde etkili olacağı tahmin edildiğini paylaştı.

EGE VE AKDENİZ'DE SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji uzmanı, pazartesi sabah saatlerine kadar İzmir ve Aydın'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini salı sabahına kadar Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış tahmin edildiğini belirtti.

Tekin, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, hortum riski ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

PERŞEMBE GÜNÜ SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiğini belirten Tekin, perşembe gününden itibaren sıcaklıkların batı kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağını aktardı.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE HAVA DURUMU

Üç büyükşehirde beklenen hava durumuna ilişkin de bilgi veren Tekin, Ankara'da yarın parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağını vurguladı.

Ankara

Başkentte pazartesiyi salıya bağlayan gece saatlerinde yağışların başlayacağını aktaran Tekin, salı ve çarşamba günleri de aralıklarla yağış görüleceğini ifade etti. Tekin, hava sıcaklığının yarın 19, salı 18, çarşamba ise 16 derece olacağını bildirdi.

İstanbul

İstanbul'da üç gün boyunca sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğini vurgulayan Tekin, özellikle çarşamba günü kuvvetli rüzgarla birlikte yağışların da kuvvetleneceğini dile getirdi.

Tekin, İstanbul'da hava sıcaklığının yarın 19, salı 20, çarşamba ise 15-16 dereceye düşeceğini belirtti.

İzmir

İzmir'de de üç gün boyunca yağışların etkili olacağını kaydeden Tekin, özellikle yarın ve salı günleri kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak görüleceğini, hava sıcaklığının ise 19 ila 21 derece arasında değişeceğini paylaştı.