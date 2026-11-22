Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Kasım 2026 Pazar gününe ilişkin tahminlerinde 21 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Kuzey ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde kar bekleniyor. MGM, kuvvetli yağışların yol açabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

SARI KODLU UYARI VERİLEN 21 İL

Uyarı haritasında Artvin, Diyarbakır, Erzurum, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Ordu, Samsun, Tokat, Tunceli, Batman, Osmaniye, Bingöl, Erzincan, Giresun, Hatay, Muş, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt ve Ardahan sarı kodla işaretlendi. Uyarılar, kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak gibi meteorolojik olayları kapsıyor.

Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Bartın, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinde, ayrıca Samsun'un doğu ilçelerinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize, Artvin, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

2 BİN METRENİN ÜZERİNDE KAR BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, 2 bin metrenin üzerindeki rakımlarda karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. Yüksek kesimlerde kuvvetli yağışların ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

Rüzgârın genel olarak güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hıza ulaşacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artması, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Pazar günü güney ve batı kesimlerde sıcaklıkların yer yer 20-24 dereceye çıkacağı öngörülüyor.

HAFTA BAŞINDA YAĞIŞ SÜRECEK

MGM'nin 22-26 Kasım tarihlerini kapsayan beş günlük tahminine göre, 23 Kasım Pazartesi günü kuzey, iç ve doğu kesimlerde yağışlı hava etkisini sürdürecek. Karadeniz genelinde, Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur geçişleri bekleniyor. Marmara ve Ege'nin bazı bölgelerinde parçalı bulutlu ve güneşli hava görüleceği, Akdeniz ve Ege kıyılarında sıcaklıkların 20 derece civarında ve üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

24 Kasım Salı günü yağışların Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde sürmesi bekleniyor. Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz kıyılarında ise parçalı bulutlu ve güneşli hava öne çıkacak.

BATIDA GÜNEŞ, DOĞUNUN YÜKSEKLERİNDE KAR İHTİMALİ

25 Kasım Çarşamba günü batı ve güney kesimlerde güneşli ve parçalı bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışların devam edeceği, kuzeydoğu ve doğudaki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebileceği tahmin ediliyor.

26 Kasım Perşembe günü Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun birçok noktasında az bulutlu ve güneşli hava öngörülüyor. Batı ve güney kesimlerde gündüz sıcaklıklarının 15-22 derece aralığında olması bekleniyor. Yağışların etkili olduğu alanın daralacağı, ancak Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yerel yağış geçişlerinin sürebileceği belirtiliyor.