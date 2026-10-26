Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.

Kurum tarafından paylaşılan uyarı haritasına göre Muğla için turuncu kodlu uyarı verildi.

İSTANBUL VE İZMİR DE ARALARINDA

Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova ise sarı kodlu uyarı kapsamına alındı.

ANİ SEL VE SU BASKININA DİKKAT

Meteoroloji, kuvvetli yağışla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamaların yaşanabileceği belirtildi.

Yetkililer, beklenen yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.