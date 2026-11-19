Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Kasım 2026 Perşembe gününe ilişkin tahminlerinde kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı 32 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul’un da bulunduğu uyarı listesinde Marmara’dan Doğu Anadolu’ya çok sayıda kent yer aldı.

Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Hakkari çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarın hızının saatte 40 ila 70 kilometreye, bazı bölgelerde ise 80 kilometreye ulaşarak kısa süreli fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

Yetkililer; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve elektrik direklerinin devrilmesi ile baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

SARI KODLU UYARI VERİLEN 32 İL

Uyarı yapılan iller şöyle: Amasya, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Yalova, Karabük ve Osmaniye.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN YERLER

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ordu, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bitlis’in batısı, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ile Diyarbakır, Van, Siirt ve Batman’ın kuzey kesimleri de kuvvetli yağış beklenen yerler arasında bulunuyor.

İSTANBUL’DA SICAKLIK 20 DERECE

İstanbul’da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu hava, en yüksek 20 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Marmara genelinde güney yönlerden esecek kuvvetli rüzgarın yer yer fırtına seviyesine ulaşması bekleniyor.

Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı sağanak görülecek. Sıcaklığın Bursa’da 24, Çanakkale’de 22, Kırklareli’nde 21 derece olması öngörülüyor.

EGE VE AKDENİZ’DE SAĞANAK

Ege’de çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı hava bekleniyor. Bölgede güney yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık İzmir’de 25, Denizli’de 22, Manisa’da 24 ve Muğla’da 18 derece olacak.

Akdeniz’de de sağanak beklenirken Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ın güneybatısında yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gök gürültülü sağanak beklenen Antalya’da sıcaklık 24, Adana’da 21, Hatay’da 20 derece olacak.

İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak öngörülüyor. Sıcaklığın Ankara ve Nevşehir’de 17, Eskişehir’de 19, Konya’da 20 derece olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU’NUN YÜKSEKLERİNE KAR

Doğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusundaki yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sıcaklıkların Erzurum’da 8, Kars’ta 9, Van’da 11 ve Malatya’da 16 derece olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu genelinde aralıklı sağanak görülecek. Diyarbakır’da 15, Mardin ve Siirt’te 13, Şanlıurfa’da 18 derece sıcaklık bekleniyor.