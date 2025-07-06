Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Temmuz Pazar günü için hava durumu raporunu paylaştı.
Açıklamada yurdun doğusunda kuvvetli sağanak beklendiği; Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının 35 dereceyi aşacağı kaydedildi.
Rüzgârın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesinin beklendiği bekleniyor.
Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesinin beklendiği belirtildi.
Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri, Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari’nin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
35 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKACAK
Hava sıcaklıklarının ise Türkiye genelinde 2 ila 5 derece artması bekleniyor.
İstanbul başta olmak üzere Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.