Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta boyunca sıcaklıklar yurdun batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40-45,3 derece aralığında gerçekleşti.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45,3 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Şırnak'ın Cizre ilçesi 44,7 ve Batman'ın Hasankeyf ilçesi ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesi 43,5 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE    SICAKLIK(C°)

Siirt, Kurtalan    45,3
Şırnak, Cizre    44,7
Batman, Hasankeyf    43,5
Diyarbakır, Silvan    43,5
Mardin, Dargeçit    43,2
Gaziantep, Araban    42,7
Eskişehir, Sarıcakaya    42,4
Adıyaman, Besni    42,1
Şanlıurfa, Birecik    41,5
Bingöl, Genç    41,4
Elazığ, Keban    41,4
Aydın, Karpuzlu    41,3
Malatya, Doğanyol    41,2
Karabük, Merkez    41,1
Karaman, Merkez    40,7
Manisa, Saruhanlı    40,4
Tunceli, Merkez    40,4
Kahramanmaraş, Pazarcık    40,3
Ağrı, Merkez    40,2
Hatay, Kırıkhan    40,2
Iğdır, Aralık    40
İzmir, Tire    40
Mersin, Mut    40
Van, Çatak    40