Türkiye, tarihin en sıcak temmuz ayını geride bırakmaya hazırlanırken, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde Cumhuriyet tarihinin sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor.



Sıcak havadan bunalan milyonlarca vatandaş Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) gelecek müjdeli haberi beklerken, İstanbul'da sağanak yağmur için tarih verildi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLAYACAK



MGM'nin internet sitesinde yer alan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, çarşamba günü sabah saatleri itibarıyla Türkiye'nin batı kesiminde sağanak yağmur görülecek.



5'i Marmara Bölgesi'nde olmak üzere yağış beklenen 8 il şu şekilde:



- Edirne

- Kırklareli

- Tekirdağ

- İstanbul

- Kocaeli

- Giresun

- Trabzon

- Rize





CUMA SICAKLIKLAR DÜŞECEK



Öte yandan cuma günü için paylaşılan hava tahmin raporunda ise 21 il için yağışlı hava uyarısı yapıldı. İstanbul'da sıcaklıkların öğle saatlerinde 30, akşam saatlerinde 22 dereceye kadar gerileyeceğine yer verilen haritada, Türkiye'nin kuzey ve güney illeri için de yağmur uyarısı yapıldı.











