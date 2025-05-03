Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar, hafta başından itibaren yükselişe geçecek. İç, kuzey ve batı bölgelerden başlayarak hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece artması bekleniyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELİRKEN YAĞIŞ UYARISI DA YAPILDI

Bugün ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu’nun büyük bölümü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa ve Diyarbakır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışların, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Elazığ’ın doğusu ve Bingöl’ün batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Yarın ve önümüzdeki 5 gün boyunca ise parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Yağışların; Doğu Anadolu’nun doğusu, İç Anadolu, Ege’nin güneyi, Akdeniz Bölgesi ile Orta Karadeniz’in doğusu ve Doğu Karadeniz’in batısında etkili olacağı öngörülüyor. Hafta başından itibaren doğuya kayması beklenen yağışlı sistem, hafta ortasında iç ve batı bölgelerde yeniden etkili olacak.

Sıcaklıkların önümüzdeki hafta ortasına kadar Ankara’da 26, İstanbul’da 27, İzmir’de 29, Antalya’da 23, Adana’da 27, Samsun’da 24, Diyarbakır’da 27, Erzurum’da 18 ve Trabzon’da 20 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.