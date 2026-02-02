Şubat ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerine gerilerken, kar yağışlarının da bu hafta itibarıyla yeniden yurt genelinde etkili olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporu ile 2-6 Şubat tarihleri arasında kar yağışı görülmesi muhtemel kentleri duyurdu.



Özellikle salı günü Türkiye'nin birçok şehrinde etkili kar yağışlarının görülebileceği belirtilirken, bu hafta boyunca kar yağması beklenen muhtemel şehirler şu şekilde:



3 Şubat Salı



- Bilecik

- Eskişehir

- Bolu

- Karabük

- Kastamonu

- Yozgat

- Sivas

- Gümüşhane

- Bayburt

- Erzincan

- Tunceli

- Bingöl

- Erzurum

- Muş

- Bitlis

- Hakkari

- Van

- Kars

- Ardahan

- Iğdır

- Ağrı

4 Şubat Çarşamba



Çarşamba günü Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli hava bekleniyor. Doğu Karadeniz'de sağanak yağmur, ülkenin doğu sınırında ise kar yağışı etkili olacak.



Kar yağışı beklenen iller ise şu şekilde:



- Artvin

- Ardahan

- Kars

- Ağrı

- Iğdır

- Erzurum

- Muş

- Bitlis

- Van

- Hakkari

5 Şubat Perşembe



Perşembe günü Türkiye'de hiçbir ilde kar yağışı beklenmiyor. Ancak Batı Marmara ile Ege Bölgesi'nin tamamında ve Akdeniz'in bazı illerinde sağanak yağmur etkili olacak.

6 Şubat Cuma



Haftanın son gününde kar yağışı Türkiye'nin doğusuna geri dönecek. Cuma günü kar beklenen 6 şehir şu şekilde:



- Erzincan

- Tunceli

- Hakkari

- Bitlis

- Muş

- Bingöl







