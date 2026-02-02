Şubat ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerine gerilerken, kar yağışlarının da bu hafta itibarıyla yeniden yurt genelinde etkili olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporu ile 2-6 Şubat tarihleri arasında kar yağışı görülmesi muhtemel kentleri duyurdu. 

Özellikle salı günü Türkiye'nin birçok şehrinde etkili kar yağışlarının görülebileceği belirtilirken, bu hafta boyunca kar yağması beklenen muhtemel şehirler şu şekilde:

3 Şubat Salı

- Bilecik
- Eskişehir
- Bolu
- Karabük
- Kastamonu
- Yozgat
- Sivas
- Gümüşhane
- Bayburt
- Erzincan
- Tunceli
- Bingöl
- Erzurum
- Muş
- Bitlis
- Hakkari
- Van
- Kars
- Ardahan
- Iğdır
- Ağrı

4 Şubat Çarşamba

Çarşamba günü Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli hava bekleniyor. Doğu Karadeniz'de sağanak yağmur, ülkenin doğu sınırında ise kar yağışı etkili olacak. 

Kar yağışı beklenen iller ise şu şekilde:

- Artvin
- Ardahan
- Kars
- Ağrı
- Iğdır
- Erzurum
- Muş
- Bitlis
- Van
- Hakkari

5 Şubat Perşembe

Perşembe günü Türkiye'de hiçbir ilde kar yağışı beklenmiyor. Ancak Batı Marmara ile Ege Bölgesi'nin tamamında ve Akdeniz'in bazı illerinde sağanak yağmur etkili olacak. 

6 Şubat Cuma

Haftanın son gününde kar yağışı Türkiye'nin doğusuna geri dönecek. Cuma günü kar beklenen 6 şehir şu şekilde:

- Erzincan
- Tunceli
- Hakkari
- Bitlis
- Muş
- Bingöl