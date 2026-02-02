Şubat ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerine gerilerken, kar yağışlarının da bu hafta itibarıyla yeniden yurt genelinde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinde yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporu ile 2-6 Şubat tarihleri arasında kar yağışı görülmesi muhtemel kentleri duyurdu.
Özellikle salı günü Türkiye'nin birçok şehrinde etkili kar yağışlarının görülebileceği belirtilirken, bu hafta boyunca kar yağması beklenen muhtemel şehirler şu şekilde:
3 Şubat Salı
- Bilecik
- Eskişehir
- Bolu
- Karabük
- Kastamonu
- Yozgat
- Sivas
- Gümüşhane
- Bayburt
- Erzincan
- Tunceli
- Bingöl
- Erzurum
- Muş
- Bitlis
- Hakkari
- Van
- Kars
- Ardahan
- Iğdır
- Ağrı
4 Şubat Çarşamba
Çarşamba günü Türkiye'nin büyük bölümünde güneşli hava bekleniyor. Doğu Karadeniz'de sağanak yağmur, ülkenin doğu sınırında ise kar yağışı etkili olacak.
Kar yağışı beklenen iller ise şu şekilde:
- Artvin
- Ardahan
- Kars
- Ağrı
- Iğdır
- Erzurum
- Muş
- Bitlis
- Van
- Hakkari
5 Şubat Perşembe
Perşembe günü Türkiye'de hiçbir ilde kar yağışı beklenmiyor. Ancak Batı Marmara ile Ege Bölgesi'nin tamamında ve Akdeniz'in bazı illerinde sağanak yağmur etkili olacak.
6 Şubat Cuma
Haftanın son gününde kar yağışı Türkiye'nin doğusuna geri dönecek. Cuma günü kar beklenen 6 şehir şu şekilde:
- Erzincan
- Tunceli
- Hakkari
- Bitlis
- Muş
- Bingöl