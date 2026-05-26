Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 Mayıs 2026 Salı gününe ait günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Haritalı verilere göre, ülkenin batı kesimlerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava öngörülürken, doğu bölgelerinde ise gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek.

SABAH SAATLERİNDE DOĞUDA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaştığı verilere göre, Salı günü sabah 06:00 ile 12:00 saatleri arasında Türkiye'nin batı ve iç kesimleri parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzünün etkisinde olacak. Buna karşın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğu illerinde gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerinden itibaren etkisini hissettirecek.

ÖĞLE SAATLERİNDE YAĞIŞLI ALAN GENİŞLİYOR

Günün en hareketli saatleri olan 12:00 ile 18:00 arasında, batıdaki güneşli hava yerini korurken doğudaki yağışlı hava kütlesi alanını genişletiyor.

Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinin tamamı,

Doğu Anadolu Bölgesi'nin neredeyse bütünü,

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğu illeri (Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin çevresi) öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak. İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas çevresi) ve Akdeniz'in doğu iç kesimlerinde de yer yer yağış geçişleri gözlemlenecek.

AKŞAM VE GECE SAATLERİNDE YAĞIŞLAR YURDU TERK EDİYOR

Akşam saat 18:00 ile 00:00 arasında doğu bölgelerindeki gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini büyük oranda kaybedecek. Ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, sadece Doğu Anadolu'nun en doğu sınır şeridinde hafif yağış geçişleri görülecek.

27 Mayıs Çarşamba gününün ilk saatlerinde (00:00 - 06:00) ise yağışlar yurdu tamamen terk ediyor. Türkiye genelinde bulutsuz, açık ve sakin bir gece geçirilmesi bekleniyor.