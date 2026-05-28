Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen güncel hava durumu raporunu kamuoyuyla paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere ve tahminlere göre, bugün Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik yaşanmayacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek. Ancak sağanak riskine karşı 15 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.
KUVVETLİ SAĞANAK VE BULUTLU HAVA
Yurdun büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı açıklandı. Özellikle sarı kodla uyarılan bölgeler başta olmak üzere, birçok ilde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli şekilde etkisini göstermesi bekleniyor.
Vatandaşların yağış anında oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.