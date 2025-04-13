Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 13 Nisan hava durumu raporunu yayımadı.

Buna göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu(Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya'nın doğu ilçeleri, Hatay, Maraş, Antep ve Kilis çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'den yapılan uyarıda; Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin 400 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan zirai don uyarısında da şunlar kaydedildi:

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir.

Kastamonu, Bartın, Sinop ve Karabük için de sarı kodla uyarı yapıldı.