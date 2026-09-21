Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akdeniz’in Toroslar kesimi, Batı Karadeniz’in iç bölgeleri ve Doğu Karadeniz’in büyük bölümünün yanı sıra bazı kentlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevreleri ile Hatay’ın kıyıları, Antalya ve Mersin’in iç kesimleri, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde yağış bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise çoğunlukla kuzey yönlerden, ülkenin güney ve doğu kesimlerinde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda beklenen toz taşınımına karşı da uyarıda bulundu. Bölgede görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Kocaeli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. İstanbul’da sıcaklığın 26 derece olması bekleniyor.

Ege: Parçalı bulutlu hava hakim olacak. İzmir’de 30, Denizli’de 32, Muğla’da 31 ve Uşak’ta 27 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken Toroslar, Burdur, Isparta, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin’in iç kesimlerinde yağış görülebilecek. Hatay’ın kıyılarında da yerel sağanak bekleniyor.

İç Anadolu: Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Ankara’da 27, Eskişehir, Konya ve Nevşehir’de 26 derece sıcaklık tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz: İç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bolu’da öğle saatlerinde yağış ihtimali bulunurken, Düzce, Sinop ve Zonguldak’ta parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz: Doğu Karadeniz’in büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde de yerel yağış görülebilecek. Rize ve Trabzon’da öğle saatlerinden itibaren sağanak ihtimali bulunuyor.

Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Malatya ve Van’da ise parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı etkili olacak. Diyarbakır ve Şanlıurfa’da sıcaklığın 33, Gaziantep’te 31, Mardin’de ise 30 derece olması bekleniyor.