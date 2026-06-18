Türkiye genelinde güneşli hava yerini üç gün sürecek serin ve yağışlı bir sisteme bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen hava durumu haritasına göre, yurdun büyük bir kesiminde etkili olacak sağanak yağışlar nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağış dalgasıyla birlikte hava sıcaklıklarının da 3 ila 4 derece birden azalacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER VE RİSKLER

Meteoroloji verilerine göre, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU VE HAFTA SONU TAHMİNİ

Ankara'da üç gün boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu riskinin bulunması sebebiyle sıcaklıkların 23 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. İstanbul'da cuma günü kısa süreli yağış geçişleri öngörülürken, İzmir'de ise yağışların sadece bazı ilçelerde etkili olacağı tahmin ediliyor. Serin ve yağışlı havanın uzun süre devam etmeyeceği, düşen sıcaklıkların hafta sonu itibarıyla yeniden artışa geçeceği bildirildi.