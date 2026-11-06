Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Kasım Cumartesi günü için Türkiye genelinde 26 ili kapsayan hava durumu uyarısı yayımladı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok kentte kuvvetli sağanak beklenirken, Karadeniz Bölgesi'nde çok kuvvetli yağışların yanı sıra yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak. Bolu ve Karabük'te ise karla karışık yağmur ve kar yağışına karşı dikkatli olunması istendi.

17 İLDE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Hakkari, Mardin, Van, Batman, Kilis, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bu bölgelerde yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yerel dolu riski bulunuyor. Yetkililer, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

KARADENİZ'DE ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR ALARMI

Kastamonu, Rize, Sinop, Bartın, Artvin, Zonguldak ve Düzce'de çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Bu illerde yağış miktarının metrekareye 51 ila 75 kilogram arasında olması bekleniyor.

Bölgelerin iç ve yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği, kar kalınlığının 5 ila 20 santimetreye ulaşabileceği öngörülüyor.

YÜKSEK KESİMLERDE BUZLANMA UYARISI

Kuvvetli yağışların sel, su baskını ve heyelan riskini artırabileceği belirtilirken, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarının da görülebileceği uyarısı yapıldı.

BOLU VE KARABÜK'TE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin uyarı listesinde Bolu ve Karabük de yer aldı. Özellikle yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığının 5 ila 20 santimetre arasında olabileceği tahmin ediliyor.

Bu iki ilde yaşayanların buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Meteoroloji, yağış beklenen bölgelerde vatandaşların güncel hava durumu tahminlerini takip etmelerini ve olası olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri almalarını tavsiye etti.