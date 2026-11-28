Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım Pazar günü için 39 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, uyarı kapsamındaki iller de açıklandı.
Meteoroloji tarafından sarı kodla uyarılan iller arasında Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Yalova, Kilis ve Osmaniye yer aldı.