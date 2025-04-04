Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde sıcaklıkların normal seyrine devam edeceği ancak doğu bölgelerinde 3-5 derece artacağı aktarıldı. Bununla beraber Edirne'den Şırnak'a kadar 9 il ve çevrelerinde sağanak yağış beklendiği de kaydedildi.

GÜNLÜK HAVA RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bununla beraber rüzgarı genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.