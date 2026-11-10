Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini paylaştı. Buna göre bugün Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney ve batı kesimleri ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Yağışların yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Meteoroloji'nin değerlendirmesinde, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği belirtildi. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği bildirildi.