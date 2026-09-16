Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Eylül 2026 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde hava sıcaklıklarında belirgin bir değişiklik beklenmezken, birden fazla bölgede yerel kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

TRAFİK KİLİTLENDİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiği Fikirtepe'ye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün trafiği Ümraniye'ye, Avrasya Tüneli'nin trafiği ise Yenisahra'ya kadar uzanıyor.

Avrupa Yakası'nda ise yüzde 63 olan trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 71 olarak ölçüldü.

KUVVETLİ YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Tahminlere göre yağışların; Marmara'nın doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batı kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Kastamonu ve Çorum çevrelerinde de sağanak yağışların şiddetini artıracağı bildirildi.

TEDBİR ÇAĞRISI

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek su baskını, ani sel ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğinin altını çizdi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişim öngörülmüyor. Sıcaklıkların batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer alanlarda ise mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği kaydedildi.