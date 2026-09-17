Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’ın batı kesimlerinde de aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların İç Ege, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya’nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında ve bazı yerlerde normallerin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, doğu kesimlerde güneyli yönlerin etkili olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun batısında ise rüzgarın yer yer 30-50 km/sa hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, İç Ege, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya’nın batısı, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

DOĞU ANADOLU’DA KUVVETLİ RÜZGAR

Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden esecek rüzgarın 30-50 km/sa hızına ulaşması bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

MARMARA

Marmara’nın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda aralıklı sağanak yağış görülecek.

Bursa: 26°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Çanakkale: 27°C, parçalı, yer yer çok bulutlu.

İstanbul: 25°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

Kırklareli: 27°C, parçalı, yer yer çok bulutlu.

EGE

Ege’nin parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Güney ve iç kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Muğla, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Denizli: 22°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İzmir: 30°C, parçalı, yer yer çok bulutlu.

Muğla: 22°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Uşak: 20°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Akdeniz’in parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Batı ve Orta Akdeniz ile Adana çevreleri, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’ın batı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Antalya’nın batısı, Isparta ve Burdur çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Adana: 33°C, parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya: 26°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hatay: 31°C, parçalı bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Isparta: 20°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, batı kesimlerde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Ankara: 22°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Eskişehir: 20°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Konya: 26°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Nevşehir: 25°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ

Batı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Yağışların iç kesimler ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu: 18°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Düzce: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Sinop: 23°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Zonguldak: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Amasya: 25°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rize: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Samsun: 21°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Trabzon: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu’nun parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Bölgenin batısında güneyli yönlerden esecek rüzgarın 30-50 km/sa hızla kuvvetli olması öngörülüyor.

Erzurum: 27°C, parçalı ve az bulutlu.

Kars: 26°C, parçalı ve az bulutlu.

Malatya: 32°C, parçalı ve az bulutlu.

Van: 25°C, parçalı ve az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Diyarbakır: 35°C, parçalı ve az bulutlu.

Antep: 33°C, parçalı ve az bulutlu.

Mardin: 33°C, parçalı ve az bulutlu.

Urfa: 35°C, parçalı ve az bulutlu.