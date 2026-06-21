Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin iç ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava dalgasının etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Tahmin raporuna göre Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülürken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

DOĞU BÖLGELERİNDE SICAKLIKLAR NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarında yurt genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklıkların genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan değerlendirmelerde sadece yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde kaydedileceği öngörülüyor.

MAMARA VE EGE İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde ise güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu iki bölgede kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.