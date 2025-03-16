MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin açıklamasına göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren Edirne (Meriç, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü, Merkez) ve Kırklareli’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Açıklamada, “Son meteorolojik değerlendirmelere göre, yarın öğleden sonra başlayacak yağışların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış sırasında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara yol açabileceği öngörülmektedir. Bu nedenle vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.