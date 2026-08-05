Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahmin raporunu açıkladı. buna göre ülke genelinde Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL İÇİN UYARI

Hava sıcaklığı İstanbul'da ise her geçen gün artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahmin raporuna göre kentte yüksek sıcaklık ve nem etkisini artıracak.

Kentte genelinde bu gece nemli ve sıcak bir hava bekliyor. Özellikle sıcaklık nemin etkisiyle 40 dereceye yaklaşacak. Kentte 15.00 ila 21.00 saatleri arasında havanın bunaltıcı seviyeye ulaşması bekleniyor.