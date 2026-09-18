Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahminine göre, bugün Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış; rüzgarın da Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde, saatte 50-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

MGM'nin son tahminine göre, bugün Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Osmaniye, Kastamonu'nun iç kesimleri, Çankırı ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış, rüzgarın da Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde, saatte 50-80 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde, saatte 50-80 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.