Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ile Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Kuvvetli rüzgâr uyarısı

Rüzgârın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Mersin’in batısı ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.