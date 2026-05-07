Türkiye'de mayıs ayının başında soğuk hava vatandaşları adeta canından bezdirirken, sıcaklıklar dünden itibaren artmaya başladı. Meteoroloji dün güney, batı ve iç kesimlerde 5 dereceye kadar sıcaklık artışı tahmin ederken, bugünkü tahmininde 4 derece daha ekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye'de uzun süredir hakim olan yağışlı hava yerini sıcak günlere bırakıyor. Isınma dalgasının 81 ilde etkisini hissettirmesi beklenirken, sıcaklıkların kalıcı hale gelmesi öngörülüyor.

Meteoroloji son tahmininde yurt genelinde 2-4 derecelik bir artış beklediğini açıkladı. Bazı bölgelerde yağış geçişleri yaşansa da sıcaklıkların artışına engel olmayacak.

YAĞIŞ BEKLENSE DE SICAKLIKLAR ARTACAK

Meteoroloji'ye göre, Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevreleri ile Şırnak ve Hakkâri dışındaki Doğu Anadolu illerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise yağışların karla karışık yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği; ısınmanın hafta boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi.