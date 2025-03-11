Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Mart hava durumunu açıkladı.

Buna göre; yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası yerini 5 gün boyunca sıcak havaya bırakacak.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Ayrıca Akdeniz'de bu hafta hava sıcaklıkları 31 dereceyi, İzmir'de 26, İstanbul'da ise 22 dereceyi görecek.