Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Ekim Pazar tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde havanın az bulutlu ve açık, güney kesimlerde ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
YEREL SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ GELİYOR
Meteoroloji raporuna göre Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havanın ayrıca Kayseri'nin güneyi ile Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinde de etkili olacağı bildirildi.
Sürücüler İçin Sabah ve Gece Uyarısı: Marmara, Ege ve Karadeniz’de Pus ve Sis Alarmı!Günün ilk saatlerinde ve gece vakitlerinde görüş mesafesini düşürebilecek hava olayına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 28°CAz bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 27°CAz bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 25°CAz bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 28°CAz bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 28°CAz bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°CAz bulutlu ve açık
MANİSA °C, 29°CAz bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 25°CAz bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°CParcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açık
BURDUR °C, 26°CAz bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°CParcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri’nin güneyi ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°CAz bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 26°CAz bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 26°CAz bulutlu ve açık
KONYA °C, 26°CAz bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 26°CAz bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 29°CAz bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 25°CAz bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 24°CAz bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°CAz bulutlu ve açık
RİZE °C, 24°C Az bulutlu
SAMSUN °C, 25°CAz bulutlu
TRABZON °C, 24°CAz bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parcalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°CAz bulutlu
KARS °C, 19°C Az bulutlu
MALATYA °C, 23°CParcalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 19°CAz bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°CParcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 26°CParcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 27°CParcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
URFA °C, 29°CParcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı