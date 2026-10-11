Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 11 Ekim Pazar tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde havanın az bulutlu ve açık, güney kesimlerde ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

YEREL SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜSÜ GELİYOR

Meteoroloji raporuna göre Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı havanın ayrıca Kayseri'nin güneyi ile Niğde, Malatya ve Elazığ çevrelerinde de etkili olacağı bildirildi.

Sürücüler İçin Sabah ve Gece Uyarısı: Marmara, Ege ve Karadeniz’de Pus ve Sis Alarmı!Günün ilk saatlerinde ve gece vakitlerinde görüş mesafesini düşürebilecek hava olayına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Marmara, Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARAAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise bölge genelinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 28°CAz bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 27°CAz bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 25°CAz bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 28°CAz bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise bölgenin kuzey kıyılarında pus, yer yer sis hadisesi olacağı tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 28°CAz bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°CAz bulutlu ve açık

MANİSA °C, 29°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 25°CAz bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise Doğu Akdeniz yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°CParcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açık

BURDUR °C, 26°CAz bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°CParcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parcalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kayseri’nin güneyi ve Niğde çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°CAz bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 26°CAz bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 26°CAz bulutlu ve açık

KONYA °C, 26°CAz bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 26°CAz bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 29°CAz bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 25°CAz bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 24°CAz bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°CAz bulutlu ve açık

RİZE °C, 24°C Az bulutlu

SAMSUN °C, 25°CAz bulutlu

TRABZON °C, 24°CAz bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parcalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Malatya ve Elazığ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°CAz bulutlu

KARS °C, 19°C Az bulutlu

MALATYA °C, 23°CParcalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 19°CAz bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°CParcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 26°CParcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 27°CParcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

URFA °C, 29°CParcalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı