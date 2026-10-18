Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkisine girerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden birçok bölge için kritik uyarılar geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Marmara, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki çok sayıda ilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken; özellikle Batı Karadeniz ve iç kesimlerde fırtına alarmı verildi.

Yağışların, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey, iç ve güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve tam fırtına (40-80, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

PEŞ PEŞE UYARILAR GELDİ

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Batı Karadeniz kıyılarında kuzey, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve tam fırtına (40-80, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer 100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Kastamonu, Karabük çevrelerinde kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa), batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.