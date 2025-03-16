Lodosun da etkisiyle İstanbul en sıcak mart günlerinden birini yaşadı. Yurttaşlar park ve bahçelere, açık alanlara yoğun ilgi gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri gün içinde en yüksek sıcaklığın 26 derece olarak ölçüldüğünü açıkladı.

METEOROLOJİ SAAT VERDİ

Ayrıca Balkanlar üzerinden gelecek yeni hava akımıyla ilgili de uyarı yapıldı. Son değerlendirmelere göre; pazartesi günü öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bölgede sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YURTTA FIRTINA UYARISI YAPILDI

Meteoroloji yurdun büyük bir bölümü için de fırtına uyarısı yaptı. Son uyarı şöyle:

*Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla yüksek kesimleri başta olmak üzere Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz'in yükseklerinde 80-90 km/saat) bekleniyor.

*İç kesimlerde pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz'de salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ