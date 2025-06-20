İstanbul'da 30°C, Ankara'da 33°C, İzmir'de 37°C ve Diyarbakır'da ise 39°C'lik sıcaklıkların görülmesi bekleniyor.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 35°C'nin üzerine çıkacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması öneriliyor.
BÖLGELER BAZINDA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Marmara:
Balıkesir: 35°C, parçalı az bulutlu
Edirne: 37°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
İstanbul: 30°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Kırklareli: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Ege:
Afyonkarahisar: 32°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 37°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 36°C, az bulutlu ve açık
Uşak: 33°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz:
Adana: 35°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 36°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 31°C, az bulutlu ve açık
Isparta: 34°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu:
Ankara: 33°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir: 32°C, az bulutlu ve açık
Konya: 33°C, az bulutlu ve açık
Sivas: 28°C, az bulutlu ve açık
Batı Karadeniz:
Bolu: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Düzce: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Sinop: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Zonguldak: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz:
Amasya: 34°C, az bulutlu ve açık
Rize: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun: 29°C, az bulutlu ve açık
Trabzon: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu:
Erzurum: 27°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Kars: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Malatya: 35°C, az bulutlu ve açık
Van: 25°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu:
Diyarbakır: 39°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 37°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 36°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 37°C, az bulutlu ve açık
RÜZGAR VE DİĞER UYARILAR
Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. 20 Haziran'da hava, çoğu bölgede açık ve az bulutlu olacak, ancak Doğu Anadolu'nun doğusu ile kuzeybatı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava görülebilir.