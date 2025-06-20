İstanbul'da 30°C, Ankara'da 33°C, İzmir'de 37°C ve Diyarbakır'da ise 39°C'lik sıcaklıkların görülmesi bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar 35°C'nin üzerine çıkacak. Özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması öneriliyor.

BÖLGELER BAZINDA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 

Marmara:

Balıkesir: 35°C, parçalı az bulutlu

Edirne: 37°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

İstanbul: 30°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Kırklareli: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Ege:

Afyonkarahisar: 32°C, az bulutlu ve açık

İzmir: 37°C, az bulutlu ve açık

Muğla: 36°C, az bulutlu ve açık

Uşak: 33°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz:

Adana: 35°C, az bulutlu ve açık

Antalya: 36°C, az bulutlu ve açık

Hatay: 31°C, az bulutlu ve açık

Isparta: 34°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu:

Ankara: 33°C, az bulutlu ve açık

Eskişehir: 32°C, az bulutlu ve açık

Konya: 33°C, az bulutlu ve açık

Sivas: 28°C, az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz:

Bolu: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Düzce: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Sinop: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Zonguldak: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz:

Amasya: 34°C, az bulutlu ve açık

Rize: 26°C, parçalı ve az bulutlu

Samsun: 29°C, az bulutlu ve açık

Trabzon: 24°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu:

Erzurum: 27°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Kars: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Malatya: 35°C, az bulutlu ve açık

Van: 25°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu:

Diyarbakır: 39°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep: 37°C, az bulutlu ve açık

Mardin: 36°C, az bulutlu ve açık

Siirt: 37°C, az bulutlu ve açık

RÜZGAR VE DİĞER UYARILAR 

Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. 20 Haziran'da hava, çoğu bölgede açık ve az bulutlu olacak, ancak Doğu Anadolu'nun doğusu ile kuzeybatı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava görülebilir.

 

 

 