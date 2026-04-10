Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, hafta sonu yurt genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Buna göre Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu'da aralıklı yağışlar bekleniyor.

Birçok bölgede yağmur şeklinde beklenen yağışların özellikle Güneydoğu'da yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yüksek rakımlarda kar yağışı bekleniyor.

BAKANLIK HARİTAYI PAYLAŞARAK UYARDI

İçişleri Bakanlığı'nın hesabından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, yarın Osmaniye ve Hatay çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yarın ve pazar günü Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane'nin güney çevrelerinde, Bingöl'ün doğusu, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzeyi, Siirt, Batman'ın kuzeyi, Van'ın batısı ve Şırnak'ta aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli yağışın etkili olacağı ifade edildi.