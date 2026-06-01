Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), ülke genelini kapsayan son hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Raporda İstanbul, Kırklareli, Bilecik, Antalya, Adana, Ankara, Eskişehir, Yozgat, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Sinop, Amasya, Samsun, Trabzon, Artvin, Erzurum ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, geniş bir kesimde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların özellikle Marmara’nın kuzey kesimleri, Bilecik çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Antalya’nın batı ilçeleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz geneli ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yer yer kendisini göstereceği tahmin ediliyor.

Karadeniz’in İç Kesimlerine "Kuvvetli Yağış" Uyarısı

Meteoroloji, yağışların özellikle Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sinop’un iç bölgelerinde yer yer çok daha kuvvetli olacağını duyurdu. Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda önemle uyardı.

Sıcaklık ve Rüzgarda Son Durum

Hava sıcaklıklarının yurdun doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece arasında artacağı öngörülürken, diğer bölgelerde ise termometrelerde önemli bir değişim yaşanmayacak. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor.