Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kentte yağmur ve sağanak yağış etkili olacak. Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Trakya ve İstanbul, Çanakkale ile Kocaleli çevrelerinde yarın da sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Anadolu’da ise kış koşulları kendini göstermeye başlayacak. Van’ın doğusu ile Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus görülecek. Kuzey kesimlerde hava sıcaklıklarının ise 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre yurdun çok sayıda bölgesinde yağışlı hava etkisini gösterecek. İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu illerde yağmur ve sağanak geçişleri yaşanacak. Özellikle gün içerisinde dışarı çıkacak vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olması gerekiyor.

DOĞU ANADOLU’DA KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Yağışların doğu kesimlerinde daha soğuk bir havayla birlikte etkili olması bekleniyor. Van’ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde kış koşullarının daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.

SİS VE PUS UYARISI

İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesinin etkili olacağı öngörülüyor. Özellikle kara yollarında seyahat edecek sürücülerin görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüşe karşı dikkatli olması önem taşıyor.

SICAKLIKLAR KUZEYDE YÜKSELECEK

Hava sıcaklıklarının kuzey bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın ise ülke genelinde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.