Yaz aylarını kavurucu sıcaklar altında kurak geçiren Türkiye'de serin havalar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, 11 Eylül'de (yarın) Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji söz konusu bölgede ani sel, su baskını, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar karşı uyarılarda bulundu.

KRİTİK 12 SAAT

Saat 06.00 ile 18.00 saatleri arasında etkili olması beklenen yağışlara ilişkin MGM tarafından yapılan uyarıda, şu ifadelere yer verildi:

"Yarın (11.09.2025 Perşembe) kuzeydoğu kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."