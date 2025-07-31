62 gündür yağış yüzü görmeyen İstanbul için Meteoroloji bugün için yağış uyarısı verdi.
Dün AKOM, Kandilli ve Meteoroloji'nin uyarılarına rağmen İstanbul'a yağmur yağmadı.
ÖĞLE SAATLERİNDE SAĞANAK BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda saat 07:20 itibariyle hava sıcaklığı 26,1 derece olarak ölçülürken; en düşük 23 en yüksek 30 derecelik sıcaklık geçişleri olacağı nemin yüzde 84 seviyesini bulacağı kaydedildi.
Kuzeydoğu yönünden 26 km hızla rüzgar olduğu kaydedilirken; öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.