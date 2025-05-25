Meteoroloji’nin toz taşınımı uyarısı, batı illerinde adeta alarm zillerini çaldı. Araç sahipleri yağmurla birleşerek çamura dönüşme riski taşıyan tozun etkilerinden korunmak için harekete geçti.

Özellikle büyükşehirlerde vatandaşlar, otomobillerini açık alanda bırakmamak için kapalı otoparklara yöneldi, bazı bölgelerde otoparklarda yoğunluk oluştu.

Toz ve Yağmur Bir Arada Geliyor

Meteoroloji’nin yayımladığı son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Trakya, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile İzmir’in kuzeyi, Çanakkale, Antalya, Bilecik, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bununla birlikte özellikle batı ve iç kesimlerde toz taşınımı etkisini gösterecek. Uzmanlar, toz taşınımının araç yüzeylerinde kalıcı lekelere ve boya yüzeylerinde zarar oluşturabileceğini belirtiyor.

Araçlarını Korumak İçin Kapalı Alanlara Akın Ettiler

Tozla birlikte beklenen yağmur, araçlar üzerinde çamurlu izler ve lekeler bırakabiliyor. Bu nedenle, başta İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerde olmak üzere birçok araç sahibi, kapalı otoparklara yönelerek araçlarını açık alanda bırakmamayı tercih etti.

Bazı özel otopark işletmelerinde kısa süreli yoğunluk yaşanırken, sosyal medyada da “toz + yağmur = çamur” uyarıları dikkat çekti.

Rüzgar ve Görüş Mesafesi Uyarısı

Meteoroloji, Ege Bölgesi’nde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden 40–60 km/sa hızla eseceğini, bu durumun özellikle deniz ulaşımı ve açık alan faaliyetleri açısından risk oluşturabileceğini bildirdi.

Toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinin düşebileceği, özellikle solunum rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması gerektiği de raporda yer aldı.