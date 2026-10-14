Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Bilecik hariç Marmara Bölgesi genelinde, Ege'nin batısında, Adana ve Düzce çevrelerinde, Isparta ve Burdur'un güneyinde, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında kuvvetli; Antalya ve Muğla çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK TRAFİĞİ VURDU

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, trafik yoğunluğu saat 08.30 itibarıyla yüzde 78'e ulaştı.

ESENYURT'TA KADIN SUYA KAPILDI

Sağanağın etkili olduğu İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Dereyolu Hürriyet Mahallesi'nde yollar suyla doldu. Göle dönen yolda bir kadın, biriken suyun etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kadının yardımına koşan çevredeki vatandaşlar, onu sudan çıkararak kurtardı. Bölgede bazı araçların da suya gömüldüğü görüldü. Kadının sürüklendiği ve kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İSTANBUL İÇİN SAATLİ UYARI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için turuncu uyarı bulunduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Şen, saat 10.00'dan itibaren Arnavutköy, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca ve Esenyurt çevrelerinde; akşamüstü ve iş çıkışı saatlerinde ise Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Kağıthane, Ataşehir, Çekmeköy ve Şile çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Şen, sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

MARMARA'DA FIRTINA BEKLENİYOR

Sağanağın günün ilerleyen saatlerinde Bursa'da yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da ise yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısı ile İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzey yönlerden kuvvetli rüzgâr ve fırtına tahmin ediliyor. Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de denizlerde fırtınanın yer yer kuvvetli fırtınaya dönüşebileceği, perşembe günü öğle ve akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalması, doğuda ise 1 ila 3 derece artması bekleniyor.

16 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kocaeli, Sakarya ve Yalova için turuncu; Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, İstanbul, Isparta, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yayımladı. Ayrıca Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının hava kalitesini düşürebileceği, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağmura ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi. Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.