Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Kasım Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayımladı. İstanbul'da gece saatlerinde aralıklı sağanak, Ankara'da ise gün içinde hafif sağanak bekleniyor. Van'ın doğusu ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması beklenirken, kuzey kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor. MGM'nin yayımladığı tahminlerde güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

MARMARA'DA GECE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Trakya ile İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevrelerinde gece saatlerinde aralıklı sağanak tahmin ediliyor. Marmara genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek. Sıcaklıkların İstanbul ve Kırklareli'nde 15, Çanakkale'de 17, Bursa'da 16 derece olması bekleniyor.

İç Anadolu'da Ankara'nın yanı sıra Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde çevrelerinde aralıklı sağanak öngörülüyor. Sıcaklıkların Ankara'da 14, Eskişehir'de 15, Konya'da 16, Çankırı'da 13 derece olması bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK

Doğu Akdeniz'de aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Adana'da öğle saatlerinden sonra başlaması, Hatay'da gün içinde aralıklarla etkili olması tahmin ediliyor. Sıcaklıkların Adana'da 22, Hatay'da 20, Antalya'da 24 ve Burdur'da 17 derece olması öngörülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece sis ve pus görülebilecek.

Ege Bölgesi'nde yağış beklenmiyor. İzmir ve Manisa'da 20, Denizli ve Muğla'da 21 derece sıcaklık tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis oluşabilecek.

DOĞUDA YAĞMUR VE KAR TAHMİNİ

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Van'ın doğusu ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülebileceği öngörülüyor. Sıcaklıkların Van'da 11, Erzurum'da 8, Kars'ta 9 ve Malatya'da 15 derece olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olabilecek.

Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra sağanak tahmin ediliyor. Mardin ve Şanlıurfa'da aralıklı yağış, Diyarbakır ve Siirt'te parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların Diyarbakır'da 18, Mardin ve Siirt'te 17, Şanlıurfa'da 21 derece olacağı öngörülüyor.

BATI KARADENİZ'DE DALGALAR 3 METREYİ BULABİLİR

Karadeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilecek. Sıcaklıkların Bolu'da 15, Düzce'de 17, Kastamonu'da 13, Zonguldak'ta 16, Samsun ve Rize'de 15, Trabzon'da 16, Amasya'da 14 derece olması tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de denizde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Bölgenin doğusunda rüzgarın akşam saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetine ulaşabileceği, Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde dalga yüksekliğinin 3 metreyi bulabileceği öngörülüyor.

DİĞER DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde rüzgar, 0,5 ila 1,5 metre dalga yüksekliği bekleniyor. Ege Denizi'nde kuzeyli yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde esecek rüzgarın, Kuzey Ege'de öğle saatlerinden sonra güneydoğuya dönmesi öngörülüyor. Dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre olması bekleniyor.

Akdeniz'in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Deniz genelinde dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre arasında olması, yağış anında görüş mesafesinin azalması bekleniyor.

Van Gölü'nde sağanak öngörülüyor. Rüzgarın batılı yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esmesi, dalga yüksekliğinin 0,1 ila 0,3 metre arasında olması tahmin ediliyor.