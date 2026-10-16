Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurdun büyük bölümünde çok bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. İzmir, Manisa, Aydın ve Şanlıurfa dışında kalan bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Antalya, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Çorum ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise toz taşınımı bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji'nin uyarısına göre, Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışların İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların gece saatlerinden itibaren şiddetini artıracağı, 17 Ekim Cumartesi günü ise İstanbul genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli şekilde devam edeceği öngörülüyor.

14 Ekim'de yaşanan şiddetli yağışların yol açtığı olumsuzlukların henüz tamamen giderilmemiş olması nedeniyle yeni yağışlı sistemin risk oluşturduğuna dikkat çekildi. Sel, su baskını, yıldırım ve heyelan tehlikesine karşı yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

BATI KARADENİZ VE DOĞU AKDENİZ'E KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Batı Karadeniz'de Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Doğu Akdeniz'de de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde, ayrıca Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı yurttaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden, doğu bölgelerde ise güney yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güney Ege kıyılarında rüzgârın hızının saatte 40-60 kilometreye ulaşması bekleniyor.

14 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle şu 14 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı:

Adana, Bolu, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kahramanmaraş, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Osmaniye.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul çevreleri ve Kırklareli kıyıları ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde, gece saatlerinde ise Avrupa Yakasında kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, İç Ege ile Muğla çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Çok bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 24°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra Ankara, Kırşehir, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde (Bolu hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, (Şanlıurfa dışında) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 23°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 25°C

Çok bulutlu